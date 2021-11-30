طالبة ثانوي.. شاهد إيمان صفا تحصد بطولة العالم للناشئات في كرة السرعة

قالت إيمان صفا، الفائزة ببطولة العالم للناشئات فى كرة السرعة، إنها تحاول دائما التوفيق بين دراستها بالثانوية العامة وبين التدريب على كرة السرعة، معقبة: “بحاول بأقصي جهدي إني أوازن بين الاتنين ومجيش على حاجة على حساب حاجة تانية”.

وأضافت إيمان صفا، خلال لقائها عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أنها بدأت بلعب كرة السرعة وهي فى عمر الأربعة سنوات، موضحة أنها قامت باللعب بعد أخواتها.

وتابعت أنها أحبت اللعبة جدا وتعلقت بها، لافتة إلى أن أبطال العالم فى تلك اللعبة كانت تراهم يقوموا بالتمرين، مما شجعها فى أن تكون مثلهم.

وأشارت إلى أن من أخترع لعبة كرة السرعة هو مصرى، متابعة: “كرة السرعة فيها زوجي وفردي، ويجب أن نأخذ رقم قياسي معين”، حيث أنها فازت بالفردي، ويوجد لها العديد من القوانين، منها عدم مرور الكرة لأكثر من مرتين.

وأفادت أنه يجب على لاعب كرة السرعة أن يكون لديه لياقة عالية، مشيرة إلى أنها تعلقت بتلك اللعبة ولن تتركها بسهولة.