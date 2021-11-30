وزير الشباب والرياضة يصل الدوحة لحضور افتتاح كأس العرب

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلي العاصمة القطرية الدوحة لحضور افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة بقطر في الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري وحتي ١٨ ديسمبر المقبل بمشاركة ١٦ منتخباً عربياً تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كان في استقبال الدكتور أشرف صبحي فور وصوله إلي مطار حمد الدولي بالدوحة كل من سمو الوزير صلاح بن غانم وزير الشباب والرياضه القطرى، والسفير عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم في منافسات بطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجواره كلاً من الجزائر ولبنان والسودان، وتتنافس المنتخبات المشاركة في ٤ مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة الأدوار الإقصائية وصولا إلى النهائي الذي سيلعب يوم ١٨ ديسمبر المقبل.

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