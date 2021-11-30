المرأة وتوليها المناصب القيادية بالمحليات.. خطة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين

تهتم وزارة التنمية المحلية بالمرأة وتسعى إلى خلق بيئة عمل وحياة مناسبة لها كما تهتم بزيادة اعداد الكفاءات من قيادات الإدارة المحلية من المرأة وتشجع جيع الكفاءات على التميز والارتقاء بمستوى الأداء في العمل.

وأنشأت وزارة التنمية المحلية وحدات متخصصة لتكافؤ الفرص في المحافظات لضمان اتاحة الفرص كاملة للمرأة في التميز والترقى.



كما تساهم الوزارة في المناسبات العالمية الخاصة بالمرأة ،حيث ساهمت مؤخرا في الاحتفال باليوم العالمى "لمناهضة العنف ضد المرأة "،حيث وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لزيادة الوعى بهذه القضية ، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة بداية من 25 نوفمبر الماضى حتى 10 ديسمبر المقبل.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة و اشراكها فى خطط التنمية يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها ، و الذى يشيد به دائما الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويؤكد دائما على دور المرأة و مكانتها الرفيعة كسند أساسى فى التنمية الشاملة مشيرا إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030 ، وخاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن إدماج إحتياجات الأسرة المصرية وبصفة خاصة المرأة والطفل ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات ، وقال أن الوزارة تقوم بوضع خطة ذات أهداف مرحلية تستهدف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتضمين النوع الاجتماعى فى سياساتها حتى 2030 .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات ستنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات حول مناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة المشار إليها (من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021) ، وتتضمن الفعاليات تنفيذ ندوات حول التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ، والتحرش وزواج القاصرات ، وكيفية التعامل مع حالات العنف ، وتنفيذ ملتقيات عن مشكلات المرأة المعيلة ، وتوفير مساعدات للمرأة المعيلة والمعرضة للعنف ، وذلك بهدف رفع الوعى وخلق رأى عام مساند لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة وإيجاد حول لها .

و لفت اللواء محمود شعراوى الى أن الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالوزارة والتى تم إنشاؤها ضمن الهيكل التنظيمى للوزارة و تعكس ايمان الوزارة بدور المرأة في دفع عملية التنمية تقوم بالتنسيق باستمرار مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات للاهتمام بتنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة ذات الاعاقة والعمل على رفع مهاراتهن ، وتوفير فرص عمل منتجة لهن وتدريبيهن على بعض الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لرفع مستوى معيشتهن .