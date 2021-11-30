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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر ترأس جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول أجندة المرأة

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

 ترأس السفير د.محمد عمر جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، آخر جلسات مجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر نوفمبر الجاري تحت الرئاسة المصرية، والتي خصصت لتناول موضوع المرأة ودورها في السلم والأمن.


وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا - فى بيان صحفى نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- أن الجلسة تهدف إلى تقييم التقدم المحرز على صعيد أجندة المرأة في القارة الأفريقية ودورها في حفظ السلم والأمن.


واستعرض السفير المصري خلال الجلسة الجهود الوطنية في هذا الصدد، وخاصة جهود تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.

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كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود في القارة لدعم إشراك المرأة، وضرورة إيلاء اهتماما خاصا لهذه القضية في ظل جهود التصدي والتعافي من جائحة كورونا، بما يحول دون مضاعفة تداعيات الجائحة على المرأة والفئات الأكثر احتياجا، ودعا كذلك إلي تعزيز الشراكات الدولية مع الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء للدفع قدما بدور المرأة في القارة.

 

مصر اثيوبيا القارة الافريقية السلم والأمن الأفريقي مجلس السلم والأمن

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