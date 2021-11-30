شاهد.. وفود من رجال الشرطة يزورون دور رعاية المسنات بالمحافظات

بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، وجهت وزارة الداخلية وفود من ضباط وضابطات الشرطة فى زيارة لدور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن.

وكانت وزارة الداخلية متمثلة فى قطاعى (حقوق الإنسان – الخدمات الطبية) بالتنسيق مع مديريات أمن (القاهرة – أسيوط – المنوفية- الدقهلية - الفيوم - بورسعيد) قد قامت بتنظيم قوافل طبية وإنسانية لعدد من (دور رعاية المسنات – حماية المرأة).

وحرصت الوفود على تقديم الدعم النفسى والمجتمعى المقيمات بها ، وكذا كافة أوجه الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.