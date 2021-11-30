ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة حيث تحول المؤشر الرئيسي إلى الروحية بعد خسائره الصباحية.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع على تباين المؤشرات، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 11.211 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2.102 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3.063 نقطة.