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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شاهد.. أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء التدريس بكلية الدفاع الوطنى الإماراتى

أكاديمية الشرطة تستقبل
أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من كلية الدفاع الإماراتي

استقبلت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء وفداً من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بكلية الدفاع الوطنى الإماراتى .

كان فى استقبال الوفد نيابةً عن اللواء دكتور مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة والذى رحب بالوفد الزائر، مؤكداً عمق علاقات التآخي بين الشعبين.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلى تناول إطلالة حول أنشطة الأكاديمية وكياناتها والدور الذى تضطلع به فى إعداد رجل شرطة عصرى قادر على تحقيق رسالة الأمن وفق المستجدات الأمنية المعاصرة وتبادل سيادته مع ممثلى الوفد الدروع التذكارية.

وعلى جانب الزيارة ، تم تنظيم جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية التدريبية والتعليمية والتعرف على إمكانياتها اللوجستية.

وتضمنت الجولة تفقد مركز المعلومات بمركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية وتقديم عرضاً حول مكوناته والأدوار البحثية المنوطة به فى رصد وتحليل الأحداث والقضايا ذات الانعكاسات الأمنية بالاستعانة بما توفره البرامج والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من حزم معلومات يتم من خلالها إعداد رؤى للتعاطي مع القضايا الأمنية.

كما تضمنت الزيارة التعرف على الدورات التدريبية الذى ينظمها مركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية الإفريقية، وكذا الدور الذى يضطلع به المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى إعداد الكوادر المشاركة فى البعثات الأممية.

فيما تفقد الوفد الميادين والقرى التدريبية وصالات الإعداد البدنى بكلية الشرطة والتعرف على محددات العملية التدريبية بالكلية.

هذا وقد تقدم الوفد بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية مثمناً الدور الذى تضطلع به أكاديمية الشرطة فى إعداد رجال الشرطة وتأهيلهم لأداء مهامهم الجسام.

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أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من أعضاء التدريس بكلية الدفاع الوطنى الإماراتى رئيس أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية أعضاء هيئة التدريس اكاديمية الشرطة

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