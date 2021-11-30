شاهد.. أحدث ظهور ل عمر كمال في موسم الرياض

شارك مطرب المهرجانات، عمر كمال، فيديو راقص، ونشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عمر كمال من إحدي الحفلات في احتفاليات موسم الرياض، وهو يغني، مما نال اعجاب متابعيه.



وسبق أن نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة له مع حسن شاكوش، من داخل الطائرة المتجهة الى السعودية، لـ احياء حفل فى موسم الرياض.

وعلق عمر كمال “ توكلنا على الله .. موسم الرياض 🇸🇦”.

وأعلن الفنان عمر كمال عن إقامة حفلة ثانية بموسم الرياض، مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر كمال علي صورة الحفل، قائلا: “لأول مرة ف موسم الرياض، بعد نفاذ تذاكر حفلة بكرة .. قررت هيئة الترفيه عمل حفلة تانى اليوم التالى 30 نوفمبر على نفس المسرح للناس اللى معرفتش تحجز لحفلة بكرة .. شكرا لجمهور المملكة العربية السعودية على كل الحب ده”.