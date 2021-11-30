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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بني سويف يكرم طلاب إعلام الفائزين بمسابقة التحول الرقمي

صدى البلد

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 203 اليوم، طلاب كلية الإعلام الفائزين بـ8 مراكز في أضخم مسابقة دولية لمشروعات تخرج طلاب الإعلام بمشاركة 100 جامعة عربية وإفريقية والتي أقامتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي .

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

 

ووجه الدكتور منصور، التهنئة للدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والطلاب الفائزين والوكلاء والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس بهذه المناسبة، مثمنا الجهود التي تبذلها الكلية في دعم وتشجيع الموهوبين من الطلاب للوصول لأعلي مستوي من المهنية والاحترافية لتخريج كوادر إعلامية قادرة علي المنافسة في مجال الإعلام من خلال التدريب الميداني علي أرض الواقع في مشروعات التخرج والتي يتنافس فيها الطلاب علي المستويين المحلي والدولي، والتي تعد واجهة مشرفة للكلية ولجامعة بني سويف.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن مشروعات التخرج الفائزة والتي تعد الأضخم علي المستويين الإقليمي والعالمي، هي مشروع الطريق إلى رام الله الفائز بالمركز الأول مناصفة عن فئة الأفلام التسجيلية، ومشروع دوار بالمركز الثانى مناصفة عن فئة الأفلام التسجيلية، و مشروع مجلة ست الحسن بالمركز الثالث مناصفة عن فئة الصحافة الورقية، و مشروع مجلة سبورتيجا بالمركز الأول مناصفة عن فئة الصحافة الورقية، ومشروع صبار بالمركز الثاني مناصفة عن فئة الأفلام الروائية، ومشروع الوتد بالمركز الثالث مناصفة عن فئة الأفلام الوثائقية ، ومشروع ease off كأفضل إعلان علاقات عامة بشعبة اللغة الإنجليزية.

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