مدير المعصرة الطبية: متوفر 1500 صنف علاج بالمجان للمواطنين و8 تخصصات.. فيديو

قالت دكتور عزة محمد، مدير عام منطقة المعصرة الطبية، إن القوافل العلاجية المجانية تلاقى إقبال شديد جداً ، وكل التخصصات متوفرة مجانية بجانب العلاج.



وأضافت مدير عام منطقة المعصرة الطبية، خلال حوارها ببرنامج الان، المذاع على فضائية اكستر نيوز، أنه متوفر حوالى 1500 صنف علاج بالمجان للمواطنين.

وأشار مدير عام منطقة المعصرة الطبية، إلى أننا نسعى طوال الوقت في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد بين المواطنين واستعمال الماسكات، والتهوية الجيدة.

وتابعت مدير عام منطقة المعصرة الطبية، أننا نمتلك حوالى 8 تخصصات، ويمكن للمواطن الاستفادة بالتذكرة المجانية بخدميين.