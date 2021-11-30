سعفان يتابع مستحقات مصري انفجر به لغم أثناء عمله بالكويت

أصدَر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة المواطن السيد محمود السيد أحمد أثر انفجار لغم من مخلفات الغزو فى منطقة الشاليهات الجليعة بالكويت في أثناء عمله بمشروع ميناء عبدالله التابع لشركة كى سي سي للهندسة والمقاولات.

وأعرب وزير القوي العاملة ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه ، وأبناء عمومة المتواجدين بالكويت وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفى للقاهرة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا من إمام محمود الملحق الإداري بمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، أشار فيه إلى أن المتوفي كان يعمل بها منذ 5 سنوات بمهنة عامل عادي خفيف ويبلغ من العمر 53 عاما تم تسجيل القضية تحت رقم 145 /2021 جنح .

وكشف الملحق الإداري عن أنه تم التواصل مع محامي الشركة لحجز تذاكر الطيران عند إنهاء إجراءات تصريح الدفن لشحن الجثمان ومتابعة مستحقاته المالية لدى الشركة بعد عمل إعلام الوراثة لذويه.

IMG-20211129-WA0236

IMG-20211129-WA0237