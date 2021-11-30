قبل الإعلان عن النتائج النهائية.. مستجدات الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

توصل جامعة القاهرة السير وفق الجدول الزمنى لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وسط إجراءات احترازية عالية.



ومن المقرر ان تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، واعلان النتائج مساء اليوم .

وسوف تقام غدا انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات المرافق 1 ديسمبر على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (30) طعنًا في 4 كليات هي الاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، والزراعة، والتمريض، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021 - 2022 .



وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في كليتي الحقوق والعلوم لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث تجرى الانتخابات في 8 كليات هي: الحقوق، والعلوم، والتجارة، والإعلام، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والصيدلة، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

وخلال الجولة، حث الدكتور محمد الخشت، الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب بناءً على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، وإخضاعها لمعايير عقلانية ومحايدة.