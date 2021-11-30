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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة ..تفاصيل

صدى البلد

عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً مع ممثلى شركة Jefferies  "جيفريز" الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، ومجموعة من المستثمرين الأجانب، لاستعراض آخر التطورات التي تشهدها السياحة المصرية، وذلك بحضور ساندرا فريد المستشار الاقتصادى لوزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وقد استهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المقصد السياحي المصرى يمتلك العديد من فرص الاستثمار، كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار في العمل على استعادة السياحة المصرية لمعدلاتها بعد تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، موضحة أن هذه الجهود قد أثمرت عن استعادة ثقة السائح في المقصد المصرى، مضيفة أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة وفتح أسواق سياحية جديدة. 

كما أشارت إلى الاستراتيجية الإعلامية للترويج  السياحي  لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره مقصد متجدد ومتنوع يقدم تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، إلى جانب قيامه باستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة الى إبراز مشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة والمشروعات القومية الكبرى .

كما تحدثت نائب الوزير عن فعالية "الأقصر...طريق الكباش" التي أُقيمت يوم الخميس الماضي،  مشيرة إلى الأصداء الإيجابية الرائعة لها على مستوى العالم حيث أبرزت المقومات الفريدة للأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وأكدت أن مثل هذه الفعاليات المبهرة والمشروعات العملاقة تصب بالنفع على قطاع السياحة وتساهم في تحقيق هدف الوزارة في جذب أعداد أكبر من السائحين من مختلف الأسواق السياحية وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى.  

كما نوهت الى إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة والتي يتم من خلالها التعرف على حجم إنفاق السائحين لتوثيق مدى مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، وخلق فرص عمل.

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