عمان.. تسعة أشهر من المؤشرات الإيجابية لموانئ السلطنة

أظهرت أحدث المؤشرات التشغيلية التي سجلتها موانئ سلطنة عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نموًا في العمليات التجارية والاستيراد المباشر بنسبة 5 بالمائة.

وبلغ عدد الحاويات التي تمت مناولتها أكثر من 9ر3 مليون حاوية نمطية مسجلة زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت كمية البضائع العامة التي تم التعامل معها عبر هذه الموانئ حوالي 2ر41 مليون طن بزيادة قدرها 7 بالمائة، وسجلت كمية البضائع السائلة التي تمت مناولتها نحو 15 مليون طن بزيادة نسبتها 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وفق لما ذكرته صحيفة اثير.

وبلغ حجم المشروعات القائمة في المناطق الحرة في كل من صحار وصلالة اللتين تشرف عليهما مجموعة أسياد ما يقرب من ملياري ريال عُماني، ويصل حجم المشروعات الصناعية المختلفة قيد الإنشاء إلى 450 مليون ريال عُماني.