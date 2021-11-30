لتوطين التكنولوجيا.. مباحثات بين رئيس العربية للتصنيع ووزير الدولة البريطاني للمشتريات الدفاعية

ثان فعاليات معرض ايدكس ٢٠٢١

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات البريطانية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.

كما أشاد "التراس" بأهمية إقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الإستثمار ورغبة في التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا أننا نسير فى الاتجاه السليم.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى لمعرض ايدكس ٢٠٢١ ،حيث تم إجراء مباحثات للتعاون مع وزير الدولة البريطاني للمشتريات الدفاعية، والوفد المرافق وبحضور سفير بريطانيا بالقاهرة.

، حيث تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات ،فضلا عن التكامل مع الخبرة البريطانية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.