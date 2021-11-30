إطلاق مبادرة "مصر الحاضر والمستقبل" لتعريف المغتربين بالتطورات والتحديات في مصر

أطلق اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا بالتعاون مع إتحاد الجالية المصرية فى اليونان مبادرة مصر الحاضر والمستقبل كمبادرة هي الأولى من نوعها للمصريين فى الخارج.

وتتناول المبادرة التطورات والتحديات التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة بشكل متكامل، حيث تأتي المبادرة في شكل عدة حلقات مصورة تتناول كل حلقة مجالا معينا من المجالات المختلفة.



وتستهدف المبادرة تعريف المصريين بالتطورات والتحديات التى تواجهها مصر فى السنوات الأخيرة وتفعيل دور المصريين فى الخارج عن طريق المشاركة الفاعلة فى هذه التطورات ومواجهة التحديات إنطلاقاً من دورهم الوطنى.



وبدأت فاعليات المبادرة بإطلاق فيديو تعريفي يتناول الموضوعات التى سيتم تناولها في المبادرة من فى خلال الأيام القادمة.