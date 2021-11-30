عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوميكرون.. إلى أي مدى جعل العالم يدرك أهمية عدالة توزيع اللقاحات؟

او ميكرون
او ميكرون

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن متحور كورونا الجديد "أو ميكرون" جعل العالم يدرك أهمية عدالة توزيع اللقاحات، لافتًا إلى أن الدول الغنية والأنانية مثل أوروبا وأمريكا لم يدركوا أن الطريقة الوحيدة لمقاومة كورونا ومتحورتاها الجديدة والخطيرة توفير اللقاحات لجميع الدول بشكل عادل بأسرع وقت ممكن.

وأضاف  رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكستر نيوز"، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة المتحورات الجديدة هو التطعيم.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إلى أن  الإعلان عن انتشار متحور "أو ميكرون" كان مبالغا فيه؛ لكونه لا توجد معلومات أكيدة تؤكد أن هذه السلالة أخطر من متحور "دلتا"، لافتاً إلى أنه يتم إجراء أبحاث على المصابين بمتحور "أو ميكرون" لمعرفة عدد المصابين الحاصلين على اللقاح؛ للتأكد من قوته على الهروب من المناعة.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أنه تبين أنه لم يتوفى شخص واحد بمتحور "او ميكرون" وأعراض الإصابة به بسيطة وينتشر أكثر بين الشباب والأطفال ونصف المصابين حاصلين على لقاح كورونا. 

رئيس الرابطة الطبية أو ميكرون متحور كورونا توفير اللقاحات التطعيم أعراض الإصابة لقاح كورونا

ترشيحاتنا

لحظات مرعبة| ماذا قالت مكتشفة أوميكرون عندما فحصته لأول مرة؟

البرلمان يأذن لوزير المالية بضمان القابضة للصناعات المعدنية للحصول على 1.25مليار جنيه من البنوك

ضربة البداية.. منتخب تونس يقسو على موريتانيا بخماسية في كأس العرب

شبح "أوميكرون" يطارد العالم .. هل سيتفوق على الموجة الأولى؟

ظهور خاص لـ زوجة محمد صلاح لحظة استلامها جائزة القدم الذهبية |شاهد

وول ستريت جورنال: أمريكا تعزز قواعدها الجوية في «غوام» وأستراليا لردع الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

إجراءات غير مسبوقة .. الحكومة تعلن خطة مواجهة أوميكرون متحور كورونا الخطير

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إليزابيث الثانية.. من هي أول رئيسة لأحدث دولة بعد تحررها من التاج البريطاني

بالـCV.. شاهد شاب يتسول فرصة عمل في الشوارع والنتيجة مفاجئة|صور

موف وأسود.. ليلى علوي تخطف القلوب مرتين فى أسبوع

ميسترال والفرقاطة جوويند| جناح قوي لشركة نافال جروب الفرنسية.. فيديو وصور

فيديو

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

فيديوجراف| ارجعي متخافيش.. نشطاء فيسبوك يبحثون عن شيماء |ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ