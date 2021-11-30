أوميكرون.. إلى أي مدى جعل العالم يدرك أهمية عدالة توزيع اللقاحات؟

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن متحور كورونا الجديد "أو ميكرون" جعل العالم يدرك أهمية عدالة توزيع اللقاحات، لافتًا إلى أن الدول الغنية والأنانية مثل أوروبا وأمريكا لم يدركوا أن الطريقة الوحيدة لمقاومة كورونا ومتحورتاها الجديدة والخطيرة توفير اللقاحات لجميع الدول بشكل عادل بأسرع وقت ممكن.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكستر نيوز"، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة المتحورات الجديدة هو التطعيم.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إلى أن الإعلان عن انتشار متحور "أو ميكرون" كان مبالغا فيه؛ لكونه لا توجد معلومات أكيدة تؤكد أن هذه السلالة أخطر من متحور "دلتا"، لافتاً إلى أنه يتم إجراء أبحاث على المصابين بمتحور "أو ميكرون" لمعرفة عدد المصابين الحاصلين على اللقاح؛ للتأكد من قوته على الهروب من المناعة.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أنه تبين أنه لم يتوفى شخص واحد بمتحور "او ميكرون" وأعراض الإصابة به بسيطة وينتشر أكثر بين الشباب والأطفال ونصف المصابين حاصلين على لقاح كورونا.