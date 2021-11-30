ضربة البداية.. منتخب تونس يقسو على موريتانيا بخماسية في كأس العرب

فاز منتخب تونس على نظيره منتخب موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب.

افتتح سيف الدين الجزيري “مهاجم فريق الزمالك” التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 39، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فراس بالعربي الهدف الثاني لـ منتخب تونس في الدقيقة 42، من تسديدة من على حدود منطقة جزاء موريتانيا.

وعاد الجزيري لتسجيل الهدف الثالث لمنتخب تونس في الدقيقة 45، بـ “ الكعب”.

وسجل منتخب موريتانيا هدفا من ركلة جزاء، عن طريق مولاي أحمد بسام، قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وأحرز فراس العربي هدف منتخب تونس الرابع في الدقيقة 50، من زمن اللقاء.

واختتم يوسف المساكني أهداف منتخب تونس، بتسجيل الخامس في الدقيقة 90.

وبدأ منتخب تونس المباراة لمواجهة موريتانيا كالتالي:



حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - ياسين مرياح - بلال العيفة.

خط الوسط : محمد بن حميدة - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فراس بالعربي - حنبعل مجبري - سيف الدين الجزيري

بهذه النتيجة يحصد منتخب تونس أول 3 نقاط في كأس العرب ، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتواجد منتخب موريتانيا في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.