شبح "أوميكرون" يطارد العالم .. هل سيتفوق على الموجة الأولى؟

حالة من الرعب يعيشها العالم خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهور متحور جديد لكورنا “اوميكرون” أشد فتكاً من السلالات السابقة خاصة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من إمكانية انتشاره بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وخرجت بعض الدول أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالمتحور الجديد "اوميكرون" منها الدول الآتية:

جنوب افريقيا

رجح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، تعرض بلاده لموجة رابعة من جائحة فيروس كورونا بسبب انتشار سلالة كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال في خطاب إلى شعبه: "إن سلالة أوميكرون التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا أدت إلى تفش للفيروس في مقاطعة جوتنج حيث تبين أن معظم المرضى فيها مصابون بهذا المتحور".

كندا

أكدت مقاطعة كيبيك الكندية، تسجيل حالة إصابة بمتحور أوميكرون؛ بعد يوم من إعلان حكومة مقاطعة أونتاريو، عن حالتين مؤكدتين في أوتاوا.

وظهر المتحور، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه نوع مختلف مثير للقلق من فيروس كوفيد-19، أدى إلى تطبيق العديد من البلدان- بما في ذلك كندا- قيود حظر السفر على دول جنوب إفريقيا.

وفي مؤتمر صحفي أمس، قال مدير الصحة العامة في كيبيك، الدكتور هوراسيو أرودا، إن الاختبارات كشفت عن الحالة لامرأة عادت مؤخرا من نيجيريا.

وقال وزير الصحة الإقليمي كريستيان دوبي إنه طُلب من حوالي 115 مسافرا من دول جنوب إفريقيا إجراء اختبار كوفيد-19 جديد وعزلهم.

اسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، أمس الأحد، تسجيل ثاني إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" لمواطنة عادت مؤخرا من جنوب إفريقيا.

أستراليا

أكدت أستراليا،رصدها سادس حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا " أوميكرون"، بعد أن ثبتت إصابة امرأة في الثلاثينيات من عمرها بعد وصولها من جنوب إفريقيا السبت الماضي.



وذكرت صحيفة ذا إيدج الأسترالية أن المثير للقلق من هذه الإصابة أن المرأة زارت عدة أماكن على الساحل المركزي لولاية نيو ساوث ويلز أثناء إصابتها بالعدوى.

ويخضع اثنان من الوافدين الجدد إلى نيو ساوث ويلز لاختبار عاجل.



اسبانيا

أفادت صحيفة "إل بايس" الإسبانية نقلا عن السلطات الصحية، بأنه تم اكتشاف أول مصاب بالمتغير الجديد في البلاد.

أعلن مستشفى "جرجوريو مارانيون" في مدريد عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إسبانيا.

وقال إن المصاب رجل عمره 51 سنة، عاد من جنوب إفريقيا يوم 28 نوفمبر.

اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم، الثلاثاء، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأفادت الحكومة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن الحالة المصابة وصلت مؤخرا من ناميبيا.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

سويسرا

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف أول حالة يشتبه اصابتها بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في سويسرا، وذلك بعدما شددت البلاد قيود الدخول الخاصة بها للتحقق من انتشاره.

ووفقا لوكالة "روينرز"، قال المكتب الفدرالي للصحة العامة على تويتر إن الحالة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب إفريقيا منذ حوالي أسبوع.



ومما يثير للقلق، رد شركة فايزر الشهيرة في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشأن فعالية اللقاحات لمواجهة"اوميكرون" الجديد حيث قالت:



تعليق فايزر

استبعد رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون" الجديد، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال ستيفان بانسل: "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع سلالة دلتا".

وأضاف موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري..لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا"‭.

وكان تعليق منظمة الصحة العالمية بمثابة جرس انذار للدول للاستعداد لمواجهة شبح "اوميكرون" حيث حذرت قائلة:

الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور أوميكرون الذي رصدت أول حالات الإصابة به في جنوب أفريقيا "مختلف بدرجة كبيرة ويحتوي على عدد مرتفع من النسخ.. بعضها مقلق وقد يكون مرتبطا باحتمال الإفلات من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى".

وأضافت الصحة العالمية في مذكرة فنية موجهة إلى الدول الأعضاء أن "هناك غموضاً كبيراً" لا يزال يحيط بالمتحور الجديد الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب إفريقيا.

واعتبرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في مذكرتها احتمال انتشار متحور أوميكرون بشكل أوسع حول العالم بدرجة كبيرة للغاية.