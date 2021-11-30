جامعة العلمين تشارك في الاجتماع التحضيري للمنتدى العالمي لاتحادات التعليم العالي (GF)

رئيس جامعة العلمين يشارك في المنتدى العالمى لاتحادات التعليم العالى(GF)

شارك الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، تمثيلا لاتحاد الجامعات العربية (AArU) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى الاجتماع التحضيرى للمنتدى العالمى لاتحادات التعليم العالى(GF) الذى نظمه اتحاد الجامعات الأوروبية (EUA).

وخلال الاجتماع تمت مناقشة TOR للمنتدى و مقترحات الاتحادات المشاركة . حيث تم الاتفاق على عقد المنتدى العالمى على هامش المؤتمر العالمى للتعليم العالى (WHEC) والمقرر عقده فى برشلونه فى الفترة من 18الى 20 مايو 2022.

ويهدف المؤتمر إلى جمع الاتحادات الإقليمية للجامعات من جميع أنحاء العالم بغرض تبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم. بحضور 32 ممثلا لاتحادات الجامعات حول العالم.

