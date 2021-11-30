توقيع الكشف الطبي على 400 حالة في قافلة طبية بالشيخ عبادة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز و مدينة ملوى جنوب المنيا قافله طبيه مجانية بقرية الشيخ عبادة بمجلس قروى الروضة شملت كافة التخصصات باطنة ومخ واعصاب وعظام ونساء وتوليد وانف وأذن وعيون بالتعاون مع مديرية الصحة ، وتحت اشراف اسامه سيبويه رئيس مجلس قروى الروضة .

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 400 حالة وتوفير العلاج بالمجان لهم .

قال اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى إن القافلة تأتى ضمن تكليفات المحافظ اللواء اسامه القاضي بتوفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى المحرومة من الخدمات الصحية من خلال تنفيذ المبادرات الصحية التي تتبناها الدولة والمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية و تكثيف القوافل الطبية حفاظا على صحة المواطنين و الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنيا .