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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 400 حالة في قافلة طبية بالشيخ عبادة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز و مدينة ملوى جنوب المنيا قافله طبيه مجانية بقرية الشيخ عبادة بمجلس قروى الروضة شملت كافة التخصصات باطنة ومخ واعصاب وعظام ونساء وتوليد وانف وأذن وعيون بالتعاون مع مديرية الصحة ، وتحت اشراف اسامه سيبويه رئيس مجلس قروى الروضة .

حيث تم توقيع الكشف الطبي على  400 حالة وتوفير العلاج بالمجان لهم .

قال اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى إن القافلة تأتى ضمن تكليفات المحافظ اللواء  اسامه القاضي بتوفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى المحرومة من الخدمات الصحية من خلال تنفيذ المبادرات الصحية التي تتبناها الدولة والمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية و تكثيف القوافل الطبية حفاظا على صحة المواطنين و الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنيا .

 

المنيا قافلة طبية مديرية الصحة محرومة من الخدمات الكشف الطبي حفاظا على صحة المواطنين اللواء اسامة القاضي المبادرات

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