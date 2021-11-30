40ألف منفذ.. التموين: صرف مستحقات المواطنين من السلع ‏علي بطاقة الدعم غداَ

يبدأ غداَ 40 ألف منفذ ما بين منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين في صرف مستحقات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم بالسلع الجديدة التي دخلت المنظومة بداية من شهر ديسمبر.
وصرح احمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة تنفق شهرياَ لتلبية احتياجات المواطنين علي بطاقة الدعم بالنسبة للسلع ما يصل إلي 3 مليارات جنيهات بما يتجاوز الـ 36 مليار جنية سنوياَ.
وأشار كمال إلي أن عدد السلع التي تصرف علي بطاقة الدعم وصل إلي 32 سلعة تتنوع ما بين ( الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والبسكويت ) وغيرها من السلع الاخري.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، شدد علي مديري المديريات بمتابعة صرف السلع التموينية بمنافذ الصرف للتأكد من جودتها ووصول السلع إلي مستحقيها.
وأشار إلي أن عدد المستفيدين من دعم السلع علي البطاقة التموينية يصل إلي 64 مليون مواطن، مؤكدا أن مخازن شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) صرفا استعاضات السلع لمنافذ صرف السلع التموينية في الأيام الماضية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم ، وأكد كمال أن السلع الغذائية متوفرة بمخازن الشركتين.
ويصل المخزون الاستراتيجي بكل مخزن من تلك السلع إلي لثلاثة أشهر طبقاَ لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، تحسباَ للتغيرات الجوية، وتقوم الوزارة يومياَ بإمداد هذه المخازن بالسلع المطلوبة من المخازن الإستراتيجية الكبيرة للحفاظ علي رصيدها من السلع .