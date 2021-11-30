40ألف منفذ.. التموين: صرف مستحقات المواطنين من السلع ‏علي بطاقة الدعم غداَ

يبدأ غداَ 40 ألف منفذ ما بين منافذ جمعيتي والمجمعات ‏الاستهلاكية وبدالي التموين في صرف مستحقات المواطنين من ‏السلع علي بطاقة الدعم بالسلع الجديدة التي دخلت المنظومة بداية ‏من شهر ديسمبر.

وصرح احمد كمال، معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة تنفق شهرياَ لتلبية احتياجات ‏المواطنين علي بطاقة الدعم بالنسبة للسلع ما يصل إلي 3 مليارات ‏جنيهات بما يتجاوز الـ 36 مليار جنية سنوياَ.

وأشار كمال إلي أن ‏عدد السلع التي تصرف علي بطاقة الدعم وصل إلي 32 سلعة ‏تتنوع ما بين ( الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق ‏الغسيل والبسكويت ) وغيرها من السلع الاخري.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال، أن ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و ‏التجارة الداخلية، شدد علي مديري المديريات بمتابعة صرف ‏السلع التموينية بمنافذ الصرف للتأكد من جودتها ووصول السلع ‏إلي مستحقيها.

وأشار إلي أن عدد المستفيدين من دعم السلع ‏علي البطاقة التموينية يصل إلي 64 مليون مواطن، مؤكدا أن ‏مخازن شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) صرفا ‏استعاضات السلع لمنافذ صرف السلع التموينية في الأيام ‏الماضية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم ‏، وأكد كمال أن السلع الغذائية متوفرة بمخازن الشركتين.

‏ويصل المخزون الاستراتيجي بكل مخزن من تلك السلع إلي لثلاثة أشهر طبقاَ لتوجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، تحسباَ للتغيرات ‏الجوية، وتقوم الوزارة يومياَ بإمداد هذه المخازن ‏بالسلع المطلوبة من المخازن الإستراتيجية الكبيرة للحفاظ علي ‏رصيدها من السلع .‏