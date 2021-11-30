وزير قطاع الأعمال: تغيير أراضي شركة الحديد والصلب من صناعي إلى عقاري

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي الى العقاري لرفع ثمنها و قيمتها بشكل كبير جدا.
وأضاف خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء، أن قرار تغيير الاستخدام يشمل حال قيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد و كل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام: هذه القرارات تهدف الى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل ، والأرض سيتم بيعها بالإضافة الى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل الى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسددا تعويضات العاملين ". مشيرا الى ان الدائنين لهم مبلغ 9 مليار جنيه و سيتم سداده بأسرع وقت، وقال: اطمئن الجميع انه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالي 6 الاف عامل و جارى الصرف للباقين.
واعلن النائب عبد المنعم امام امين سر لجنة الخطة و الموازنة رفضه للقانون قائلا انه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومى لصالح مستحقات العاملين و لم يتم استخدامه، وأضاف :" كيف نحصل على قرض على قرض و بدون ضمانات واضحة . و تابع ان البنوك الحكومية تزايد رأسمالها و تقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادى لانه يتم استبدالها مقابل الديون .
وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة و الموازنة ان اجمالى مساحة اراضى شركة الحديد و الصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 مليون متر مربع 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية و ان فقط 10 % عليها نزاع قضائى .
وا ضاف ان اللجنة اضافت جملة للقانون " ان تلزم الشركة ان تقدم لوزارة المالية مقابل عينى ستمثل في اراضى فضاء ليس عليها نزاع قضائى تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية ".
و طالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بالابقاء على النص المقدم من الحكومة و حذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة و الموازنة و تنص على " بالا يكون عليها نزاع قضائى " فيما يخص أراضي الحديد و الصلب .
و أضاف ان هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية و الجملة ليس لها محل من الاعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون ان يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة .
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية : " الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة ان اللجنة اوصت الا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط ، كما انه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة .