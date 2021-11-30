بسبب نيللي.. إلغاء ندوة فيلم "تمساح النيل" بمهرجان القاهرة

ألغيت ندوة الفيلم المصري تمساح النيل ( أول فيلم مصري عن سباح القرن العالمي عبد اللطيف أبو هيف )، التي كان مقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

تأجل مؤتمر فيلم تمساح النيل الذي كان مقررا حضور مخرجه نبيل الشاذلي، ضمن فعاليات اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد تأخر ندوة الفنانة نيللي وتأجيلها للثالثة عصرا في نفس الموعد.

وعرض فيلم تمساح النيل مساء أمس الاثنين، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين وماريان خوري وغيرهم.

وينقل الفيلم نشأة السباح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم. لم يكن عبد اللطيف أبو هيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة. كان صاحب كاريزما خاصة جدا مشهور خارج مصر وللاسف منسيِ بدرجة كبيرة داخل وطنه.

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.



تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور الفعاليات



كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاك للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي