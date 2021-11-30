الجزائر.. السيطرة على حريق بمصفاة سكيكدة

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق بمصفاة سكيكدة، ما أسفر عن إصابة 7 عمال بجروح أغلبها خفيفة.

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، قالت شركة سوناطراك إن حادثا وقع اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 صباحا، على مستوى مصفاة سكيكدة و بالتحديد في وحدة Reforming رقم I.

وأضافت الشركة في بيانها أن هذه الوحدة كانت في حالة توقف من أجل إنجاز أعمال صيانة.

ووقع الحريق عند فتح لجام مبادل، حيث شبت شعلة نارية تمت السيطرة عليها فورا من قبل أعوان التدخل التابعين للمصفاة.

وأسفر هذا الحادث عن إصابة 7 عمال حيث أصيب 5 منهم بحالات حروق متفاوتة الخطورة، 4 منها سطحية و حالة واحدة بحروق من الدرجة الثالثة بالإضافة إلى عاملين أصيبا برضوض.

