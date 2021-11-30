السفارة الأمريكية: "أمديست" و"بوينج" يفتتحان المركز المتطور للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمصر

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء عن افتتاح "أمديست" و"بوينج" للمركز المتطور للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بمصر.

ونقلت السفارة عن السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين قوله إن بوينج، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطيران، دخلت في شراكة مع مكتب أمديست التابع للمؤسسة التعليمية الأمريكية في القاهرة لافتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وأضاف السفير أن مركز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) سيقوم بتدريب آلاف الطلاب سنويًا وتحفيزهم على السعي وراء ممارسة الوظائف التي ستعزز النمو الاقتصادي في مصر، ولقد استثمرت حكومة الولايات المتحدة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مصر من خلال إنشاء 19 مدرسة في هذه المجالات، وتابع "نحن نبني سويا الجيل القادم من القادة في اقتصاد المعرفة المتنامي في مصر".

