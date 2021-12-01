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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"سيال الشرق الأوسط" يعلن إطلاق الدورة الأولى من معرض الذواقة العالمي بأبوظبي

صدى البلد

يشهد معرض سيال الشرق الأوسط 2021 بنسخته الحادية عشرة، إطلاق الدورة الأولى من معرض الذواقة العالمي في أبوظبي.

 

ويُعد سيال الشرق الأوسط، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض من 7 - 9 ديسمبر 2021، من أكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في الشرق الأوسط.

 

وستشهد الدورة الافتتاحية من معرض الذواقة العالمي في أبوظبي مشاركة مجموعة من أفضل الطهاة في أبوظبي وأبرز الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان، ليقدموا عدداً من جلسات تعليم الطهو التي تغطي طيفاً من أهم المجالات المعاصرة، بالإضافة إلى غيرها من الفعاليات المتميزة.

 

وتشمل الفعالية العديد من المجالات التي تتنوع بين الطهو المستدام، والطهو الصحي، والحميات الغذائية والمأكولات الخاصة بحالات عدم التحمل الغذائي، والمأكولات متعددة الثقافات، والمطبخ الإماراتي والعربي المعاصر، فضلاً عن المكونات العالمية وعمليات الطهو المبتكرة والتقليدية.

 

ومن المقرر أن يقدم الطهاة المحترفون للزوار جلساتٍ تعليمية إضافةً إلى فرصة مشاركتهم بمنافسات للفوز بجوائز مميزة.

 

وسيعرض الشيف المتخصص بعروض عجينة البيتزا، والحائز على بطولة العالم، مهاراته الفريدة خلال عرض حي يقام يومياً على امتداد أيام المعرض.

 

وستُقام الفعالية ضمن مطبخ معرض الذواقة العالمي الفريد من نوعه، والذي يضم حديقةً للزراعة المائية تقدم للضيوف معلومات غنية حول هذا المجال القائم على البستنة باستخدام المياه والمواد المغذية بدلاً من التربة، فضلاً عن مطبخ البيتزا الذي سيشرف على تعليم المشاركين كيفية تحضير البيتزا بسرعة من خلال سلسلةٍ من الجلسات التعليمية وجلسات التذوّق والمنافسات الشيقة.

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