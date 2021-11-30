يبلغ 69 عاما.. عجوز ينجو من الموت بعد 22 ساعة بعرض البحر..فيديو

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات تظهر لحظة تمكن خفر السواحل باليابان من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في المياه العاصفة قبالة السواحل اليابانية بعد أن أمضى 22 ساعة في المياه.

ووصف أحد المسئولين من خفر السواحل اليابانية، بقاءه العجوز على قيد الحياة بأنه معجزة وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بمفرده على متن قارب بالقرب من محافظة كاجوشيما الجنوبية الغربية، الواقعة بين بحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ.

وتمّت الإشارة إلى أن الرجل كان بمفرده على متن القارب وكان متجها نحو منتجع جزيرة ياكوشيما بعد ظهر السبت عندما انقلب قاربه.

وكان أحد مسئولي خفر السواحل، أكد أن الرجل تمكن من الاتصال بزميل له في الجزيرة لتنبيهه، ولكن لم يتم العثور عليه إلا بعد يوم كامل تقريبا، وعندما رصده رجال الإنقاذ جالسا على محرك قاربه المقلوب ومتشبثا بأحد أجزاء المروحة.

وقال مسئول في خفر السواحل "لقد ظل في البحر بمفرده لمدة 22 ساعة. أنا مندهش من مهاراته في البقاء على قيد الحياة".