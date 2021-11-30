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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية هند صبري صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هند الأنظار بجلسة تصوير جديدة، شوقت متابعيها بمشاركة صورة منها، ونالت إعجاب عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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هند صبري تعلق على وجودها عضو لجنة تحكيم في مهرجان البحر الاحمر

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مصر تستطيع دائما.. هند صبري تفخر بافتتاحية طريق الكباش

اختارت إدارة مهرجان البحر الأحمر في أولى دوراته النجمة هند صبري عضوا للجنة تحكيم الأفلام الطويلة فيه والتي سيترأسها المخرج الإيطالي العالمي الكبير جوسيبي تورناتوري.

كانت هند قد شاركت من قبل في لجنة تحكيم أفضل عمل اول بمهرجان فينسيا وفي مهرجان القاهرة السينمائى الدولي ومهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

وعبرت عن سعادتها بهذا الاختيار ومشاركتها في لجنة تحكيم يترأسها مخرج عملاق بحجم تورناتوري .

وكونها أولى دورات أول مهرجان سينمائي على الاطلاق يقام في المملكة العربية السعودية فهو شيء مهم ومشاركة مهمة ولها مذاق مختلف.

على صعيد آخر تنتظر هند عرض أحدث أعمالها مسلسل البحث عن علا عبر منصة نيتفليكس قريبا .

وهو من ست حلقات وبه العديد من المغامرات في عالم جديد و رحلة مميزة تتأرجح  فيها ما بين دوامة الحياة و بين محاولاتها  لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم و زوجة و رائدة اعمال.

يصطحب  علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم  " الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أم علا  وهاني عادل في دور زوجها هشام. 

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