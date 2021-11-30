غرامات وغلق.."التنمية المحلية" تكشف تداعيات قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول الهيئات الحكومية| فيديو

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه وفقا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بمنع دخول الموظفين للهيئات الحكومية، فإن وزير التنمية المحلية أجرى تواصلا مع الهيئات الحكومية والدواوين والوحدات المحلية، وتم ارسال أسماء من لم يتم تلقحيهم ، وذلك خلال الأسابيع الماضية .

وأضاف الدكتور خالد قاسم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن قرار منع المواطنين الغير ملقحين من دخول الهيئات الحكومية بدء من الغد ، يفيد بأن الوزارة ستمنع بشكل تام أية مواطن من دخول الدواوين الحكومية دون شهادة " بي سي أر " أو شهادة الحصول على اللقاح.

وأكد " قاسم " أن هناك تعميم للإجراءات الوقائية بالمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام ، وإجراءات صارمة للمقاهي التي تستخدم " الشيشة " وهي تصل لـ الغلق لمدة أسبوعين مع الغرامة.

وتبدأ وزارة التنمية المحلية اعتبارا من غد في تنفيذ قرار منع دخول المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا، دون تقديم ما يفيد تلقيهم للقاح، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا إلى المصالح الحكومية او محل عملهم اعتبارا من أول ديسمبر 2021.

وطبقت الوزارة قرار منع دخول موظفي الدولة غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا ،في 15نوفمبر الجاري، و تبدأ وزارة التنمية المحلية، بتنفيذ القرار و منع دخول الموظفين غير المطعمين بدءا من غدا الأول من ديسمبر.