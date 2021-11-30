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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ينتظره مستقبل باهر.. شباب النواب تحتفل بفوز حسام غالي في انتخابات الأهلي

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

نظمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، احتفالية لتكريم ، النائب حسام غالي ، وكيل اللجنة ، بمناسبة فوزه باكتساح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي .

جاء ذلك علي هامش اجتماع اللجنة اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ، بحضور الدكتور اشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية .

وقدم الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة التهنئة للنائب حسام غالي ، متمنيا له التوفيق في المسئولة الجديدة مؤكدا أن النائب حسام غالي إضافة قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي .

وقال رئيس لجنة الشباب ، إن النائب حسام غالي نموذج للشباب المصري المتميز ، فهو لم يحقق إنجازات كبيرة  علي المستوي الرياضي فقط ، ولكنه يتميز بأدائه البرلماني القوي كما انه بينتظره مستقبل باهر في  مجال الإدارة .

ووجه رئيس لجنة الشباب خلال الاحتفالية التهنئة للنائب عمر و السنباطي ، بمناسبة فوزه برئاسة نادي هليوبوليس ، والنائبة آية مدني ، بمناسبة فوزها بجائزة محمد بن راشد للإبداع ، مؤكدا ان اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية التي لها بصمة واضحة .

من جانبه قال النائب خالد بدوي ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن النائب حسام غالي ، نموذج يحتذي به وقدوة للشباب المصري ، فهو بتمتع بدماثة الخلق والإصرار علي التميز والنجاح ، مشيرا الي ان وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يمثل إضافة كبيرة للجنة الشباب ، ونجاحه في انتخابات الأهلي دليل علي تقدير الجماهير لعطاءه الكبير واخلاصه للنادي الأهلي .

من جانبه وجه النائب حسام غالي ، الشكر للجنة الشباب والرياضة علي الاحتفالية التي اقامتها بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي .

وأسفرت انتخابات النادي الأهلي التي شهدت مشاركة ما يزيد عن 22 ألف صوت عن فوز قائمة محمود  الخطيب وفاز النائب حسام غالي بعضوية مجلس الإدارة بحصوله علي 19200 صوت .

النادي الأهلي رئيس الإدارة المركزية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظة الشرقية

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