ينتظره مستقبل باهر.. شباب النواب تحتفل بفوز حسام غالي في انتخابات الأهلي

نظمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، احتفالية لتكريم ، النائب حسام غالي ، وكيل اللجنة ، بمناسبة فوزه باكتساح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي .

جاء ذلك علي هامش اجتماع اللجنة اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ، بحضور الدكتور اشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية .

وقدم الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة التهنئة للنائب حسام غالي ، متمنيا له التوفيق في المسئولة الجديدة مؤكدا أن النائب حسام غالي إضافة قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي .

وقال رئيس لجنة الشباب ، إن النائب حسام غالي نموذج للشباب المصري المتميز ، فهو لم يحقق إنجازات كبيرة علي المستوي الرياضي فقط ، ولكنه يتميز بأدائه البرلماني القوي كما انه بينتظره مستقبل باهر في مجال الإدارة .

ووجه رئيس لجنة الشباب خلال الاحتفالية التهنئة للنائب عمر و السنباطي ، بمناسبة فوزه برئاسة نادي هليوبوليس ، والنائبة آية مدني ، بمناسبة فوزها بجائزة محمد بن راشد للإبداع ، مؤكدا ان اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية التي لها بصمة واضحة .

من جانبه قال النائب خالد بدوي ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن النائب حسام غالي ، نموذج يحتذي به وقدوة للشباب المصري ، فهو بتمتع بدماثة الخلق والإصرار علي التميز والنجاح ، مشيرا الي ان وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يمثل إضافة كبيرة للجنة الشباب ، ونجاحه في انتخابات الأهلي دليل علي تقدير الجماهير لعطاءه الكبير واخلاصه للنادي الأهلي .

من جانبه وجه النائب حسام غالي ، الشكر للجنة الشباب والرياضة علي الاحتفالية التي اقامتها بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي .

وأسفرت انتخابات النادي الأهلي التي شهدت مشاركة ما يزيد عن 22 ألف صوت عن فوز قائمة محمود الخطيب وفاز النائب حسام غالي بعضوية مجلس الإدارة بحصوله علي 19200 صوت .