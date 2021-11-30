اللواء محمد الغباري: إيديكس ميتعملش إلا في دولة قادرة على التأمين.. شاهد

قال اللواء محمد الغباري ، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ، على خلفية افتتاح معرض " إيديكس " في نسخته الثانية ، إن التعريف الجديد للقوة لدى العالم ، في الوقت الراهن ، هو القدرة العسكرية للدول ، وهو قدرة الدولة على تدعيم القدرة العسكرية لتنفيذ المهام المخطط لها الدولة .

وأضاف اللواء محمد الغباري ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن اقتصاد الدول مرهون بقدراتها العسكرية ، مشيرا إلى أن المعارض والزيارات العسكرية المختلفة بين الدول تدعم القدرات العسكرية .

وتابع " الغباري " : معرض " إيديكس " من المعارض اللي متتعملش في دولة إلا إن كانت لديها انتاج حربي ، وقدرات على التأمين الجيد .

وفي سياق أخر ، عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بمعرض إيديكس .

حيث التقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بكلًا من فريق بحرى جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، والفريق براد كوبر قائد الأسطول الخامس والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق سامى سامبسون كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و أوليفيه لوكونت مدير فرع أفريقيا والشرق الأوسط بالإدارة العامة للتسليح الفرنسى وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات البحرية وجاهزيتها القتالية.