تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لفنادق بالغردقة ومرسى علم

سلم المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، شهادة إعتماد سلامة ومأمونية المياه لفنادق سويس ان بالغردقة، وفانتازيا مرسي علم، حيث التزمت الفنادق بجميع الإجراءات لإعداد خطة شهادة مأمونية المياه طبقا لدليل خطة سلامة ومأمونية المياه الصادر عن منظمة الصحة العالمية ( جنيف ٢٠٠٩ ) وطبقا للقرار رقم ٤٥٨ لسنه ٢٠٠٧ ولدليل خطة مأمونية تداول الصرف الصحي الصادر عن منظمة الصحة العالمية ٢٠١٥.

جدير بالذكر أنه يتم اعتماد شهادة مأمونية المياه من اللجنة العليا للمياه، والممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والدكتور علاء السيد عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

وسلمت الشهادات بحضور ممثلي مديرية الصحة والإدارة العامة للبيئة بديوان عام المحافظة والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، وفريق قطاع المعامل بشركة مياه البحر الأحمر.

وتعتبر خطط المأمونية افضل السبل فاعلية لضمان استدامة مامونية المياه والتداول الامن للصرف الصحي المعالج

ووجه رئيس شركة مياه البحر الأحمر الشكر والتقدير للفنادق الحاصلة على شهادات اعتماد خطط المأمونية لمجهوداتهم في الالتزام بكافة الإجراءات الواردة بالدليل، كما تقدم بالشكر لفريق المعامل لمجهوداتهم الخاصة بالتزام المنشآت بمعايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن استمرارية واستدامة مامونيه المياه والتداول الآمن للصرف الصحي المعالج.

