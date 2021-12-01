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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. فوز طالبة بجامعة القاهرة بالمركز الأول في بطولة العالم للكاراتيه.. جامعة المنصورة تستضيف أول اجتماع لجامعات وسط الدلتا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تجديد الثقة في «عمارة» رئيسا لمجلس الأمناء والآباء بكفرالشيخ وجعفر نائبا ..صور
 

ترأس محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية مدير ووكيل مدرسة لمن سبق تكليفهم بلجنة الموارد البشرية 2013، لـ36 مديراً ووكيل مدرسة بالإدارات التعليمية الـ 13.

 

جامعة حلوان : نعمل على تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس
 

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر ديسمبر 2021 ، للعاملين ، وذلك  تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس.

 

فوز طالبة بجامعة القاهرة بالمركز الأول في بطولة العالم للكاراتيه
 

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ياسمين محمد أحمد الهواري الطالبة بالفرقة الثالثة بشعبة اللغة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لفوزها بالمركز الأول في بطولة العالم للكارتيه (كوميتيه) بدولة الإمارات.

 

رئيس جامعة طنطا يستعرض دور أول وحدة مركزية لإدارة منصات التعليم
 

ترأس الدكتور محمود ذكى اجتماع  مجلس جامعة طنطا  اليوم بمشاركة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

 

جامعة المنصورة تستضيف أول اجتماع لجامعات وسط الدلتا
 

أقيمت اليوم الثلاثاء أولى اجتماعات تجمع جامعات وسط الدلتا بقاعة خدمة المجتمع بالإدارة العامة لجامعة المنصورة وذلك في ضوء توجيهات بشأن ضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الجامعات الواقعة في ذات النطاق الجغرافي لتقديم خدمات متكاملة وشاملة، وتفعيلا لمقترح تكامل جامعات مصر والذي تم الموافقة عليه من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالي، وأمانة الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

 

محمد صبحي لطلاب جامعة عين شمس: الفن الهابط يهدم أعظم نظام تعليم
 

افتتح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، اللقاء المفتوح للفنان القدير محمد صبحى بطلاب جامعة عين شمس والذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن فعاليات الموسم الثقافى الفنى للجامعة.

 

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تكشف نماذج من استجابة جامعة المنصورة
 

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على المنظومة، في إطار إهتمامها البالغ بتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة لما تتلقاه وترصده من شكاوى وإستغاثات المواطنين، وذلك اتساقاً مع المبادرات الرئاسية المتنوعة والرامية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضمان فعالية وكفاءة سبل تلقى وفحص شكاوى المواطنين من خلال توفير قنوات عصرية لتلقى الشكاوى والبلاغات عن أوجه القصور المختلفة، مع سرعة التنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والاستغاثات والطلبات والبلاغات المختلفة، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

 

جامعة حلوان: نعمل على دعم الابتكار والمعرفة لدى الطلاب
 

تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان، العديد من الأنشطة والمسابقات العلمية والثقاقية ، وتحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف  هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بهدف تثقيف الطلاب.

 

جامعة حلوان تعلن عن أسماء أمناء اللجان والمساعدين بانتخابات الاتحادات الطلابية

 

أعلنت جامعة حلوان أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

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