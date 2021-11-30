غدا.. بدء أعمال الاجتماع 182 للدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك

تبدأ غدا الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري رقم 182 لمنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ والذي يضم وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء ال13 ويعقد افتراضيا عبر الإنترنت.



وذكر بيان لمنظمة أوبك اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن ينعقد بعد غد الخميس الاجتماع ال(35) للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منتجي "أوبك+" ثم يعقبه الاجتماع الوزاري ال(23) لأوبك والمنتجين المستقلين "أوبك +" برئاسة كل من السعودية وروسيا.



وأوضح البيان أن الاجتماع سوف يناقش الصعوبات التي تعطل الاستقرار في السوق النفطي خاصة بعد اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" والذي أدى إلى تهاوي الأسعار وتراجع الطلب.



وذكر البيان أن اجتماع أوبك + سوف يحدد مستوى الإمدادات النفطية لشهر يناير المقبل لدول المجموعة في ظل الظروف الراهنة.



ومن جانب آخر، احتفلت منظمة أوبك بالذكرى الخامسة لـ "اتفاقية فيينا" التاريخية التي تم التوصل إليها في الاجتماع 171 لمؤتمر أوبك الذي عقد في 30 نوفمبر 2016 والذي كان بداية انطلاق الشراكة بين الدول المنتجة في أوبك وحلفائها المستقلين.