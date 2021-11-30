بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. باريس سان جيرمان: غياب ميسي عن التدريبات للإصابة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية، عن تدريبات الفريق الجماعية للإصابة، قبل المباراة أمام نيس.

وتوج ميسي أمس الاثنين بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته، وذلك للعام 2021 في حفل استقبلته العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي عن حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة نيس غدًا الأربعاء بمنافسات الدوري الفرنسي.

وأفاد باريس سان جيرمان أن ميسي وليوناردو باريديس غابا عن التدريبات اليوم بسبب أعراض التهاب المعدة والأمعاء، وسيكون هناك مزيد من التوضحيات بشأن حالتهما في الغد.

كما يعاني نيمار دا سيلفا من التواء في الكاحل الأيسر مع تلف في الأربطة، ومن المتوقع غيابه من 6 إلى 8 أسابيع، وسيتم توضيح المزيد بشأن حالته في غضون 48 ساعة.

أما الأرجنتيني ماورو إيكاردي فقد عاد للتدريبات اليوم، والهولندي جورجينو فينالدوم يستأنف عمليات التأهيل ومن المتوقع أن يكون متاحًا للتدريبات يوم الخميس.

وسيعود أندير هيريرا إلى التدريبات في نهاية الأسبوع حسب التطورات، وبالنسبة لجوليان دراكسلر فهو يواصل علاجه في مركز أوريدو التدريبي لاستئناف التدريب المقرر له لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.