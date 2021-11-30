عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. باريس سان جيرمان: غياب ميسي عن التدريبات للإصابة

صدى البلد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية، عن تدريبات الفريق الجماعية للإصابة، قبل المباراة أمام نيس.

وتوج ميسي أمس الاثنين بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته، وذلك للعام 2021 في حفل استقبلته العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي عن حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة نيس غدًا الأربعاء بمنافسات الدوري الفرنسي.

وأفاد باريس سان جيرمان أن ميسي وليوناردو باريديس غابا عن التدريبات اليوم بسبب أعراض التهاب المعدة والأمعاء، وسيكون هناك مزيد من التوضحيات بشأن حالتهما في الغد.

كما يعاني نيمار دا سيلفا من التواء في الكاحل الأيسر مع تلف في الأربطة، ومن المتوقع غيابه من 6 إلى 8 أسابيع، وسيتم توضيح المزيد بشأن حالته في غضون 48 ساعة.

أما الأرجنتيني ماورو إيكاردي فقد عاد للتدريبات اليوم، والهولندي جورجينو فينالدوم يستأنف عمليات التأهيل ومن المتوقع أن يكون متاحًا للتدريبات يوم الخميس.

وسيعود أندير هيريرا إلى التدريبات في نهاية الأسبوع حسب التطورات، وبالنسبة لجوليان دراكسلر فهو يواصل علاجه في مركز أوريدو التدريبي لاستئناف التدريب المقرر له لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

باريس سان جيرمان نادي باريس سان جيرمان ميسي ليونيل ميسي الكرة الذهبية

ترشيحاتنا

بعد قرار وقف استيراده.. محلية النواب تفجر مفاجأة حول استبدال التوك توك بالميني فان

بمعرض ايديكس .. أحمد موسى: مصر لا تعرض كافة الصناعات العسكرية التي يقدمها الإنتاج الحربي

الوكالة الأوروبية للأدوية: اللقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون

آلية التحقق من حصول المواطن على اللقاح قبل دخول أي مصلحة حكومية.. فيديو

الأزهر: حبس الرجل بسبب الزواج الثاني لا يجوز أخلاقيًا

برأسية رائعة.. قطر تتقدم بالهدف الأول أمام البحرين في بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

آبي أحمد يدمر أي شيء.. قوات إثيوبيا تقصف سد تيكزي

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

أوميكرون يضرب إسرائيل.. رصد 34 إصابة بالمتحور الجديد والشاباك يتدخل

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

حاول تجاوز السيارات.. سائق متهور يوثق حادث انقلاب سيارته بهاتفه..فيديو

نيللي: السوشيال ميديا خيال علمي تحول لحقيقة

وسط عاصفة تركية مدمرة.. لاجئة سورية تنجب مولودها في عرض البحر|صور

فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

تزوجت 7 مرات آخرهم ابن صديقتها ويصغرها بـ 15 سنة.. ما حكاية سوسن بدر؟

فيديو جراف.. تلاسن بين الفنانة بشرى والإعلامية منى عبدالوهاب.. ما القصة

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ