وزير الإنتاج يستمع لشرح حول مواصفات أهم منتجات شركة "كوكريل" البلجيكية

في ثاني أيام معرض إيديكس..

قام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، بزيارة جناح شركة "كوكريل" البلچيكية.

يأتي ذلك ضمن فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021" والذي يقام بمصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

في البداية رحب ممثلو الشركة البلچيكية بوزير الدولة للإنتاج الحربى والوفد المرافق له، وقام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمي عن مجالات عمل الشركة والتى تقوم بتصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، كما تعمل الشركة بإستمرار على تطوير منتجاتها لتحقيق متطلبات عملائها طبقاً لأحدث التكنولوجيات.

وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دوراً هاماً في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة " كوكريل" وشركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

عقب ذلك قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربى والوفد المرافق له بجولة تفقدية بجناح الشركة.

واستمع وزير الإنتاج الحربي ، خلالها لشرح مدير الشركة حول مواصفات أهم المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها ، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة كما تم مناقشة عدد من مجالات التصنيع المختلفة التي يمكن التعاون المشترك فيها وتبادل الزيارات الفنية بين المختصين لتحديد أوجه التعاون بشكل دقيق .

في نهاية الجولة أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن إهتمام " مرسى " بالإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لكافة الشركات المشاركة بالمعرض يأتى بهدف التعرف علي أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي .