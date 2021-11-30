تمور وحليب..عزة مصطفى تسخر من تغييرعمر كمال كلمات «بنت الجيران» بموسم الرياض

سخرت الإعلامية عزة مصطفى من تغيير المطرب عمر كمال كلمات أغنية بنت الجيران أثناء غنائه في موسم الرياض.



وقالت عزة مصطفى، في برنامجها «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن عمر كمال غير كلمات أشرب خمور وحشيش لأشرب تمور وحليب «قلت عمر كمال كل بلد هيسافرها هيغير؛ هو نفسه قالك إني أنا على أرض طاهرة».



وتابعت عزة مصطفى أن عمر كمال برر قراره بانه على أرض طاهرة والتزاما بتعليمات نقيب الموسيقيين هاني شاكر قائلة: «اشمعنى احنا الي ينفع عندنا خمور وحشيش».



وفي السياق، وصفت الإعلامية عزة مصطفى فيديو مؤدي المهرجانات حمو بيكا مع المطرب الشعبى عمر كمال فى السعودية بالفيديو الرخيص.



وظهر حمو بيكا فى فيديو على فيس بوك وهو يقتحم غرفة عمرو كمال فور وصوله السعودية ويقول له: «انا عايز عربية زي بتاعتك قوم بسرعة عرفني على الناس اللي اديتهالك».