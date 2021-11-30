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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ظل الكوارث الطبيعية.. دور التأمين في تخفيف حالة القلق والخوف.. فيديو

التأمين على الحياة
التأمين على الحياة

قال عادل فاطوري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، إن صناعة التأمين تهدف الى تفتيت المخاطر ولجذب الأموال ثم استثمارها هذه الأموال لتنمية قوة الشركات ، مؤكدا أن شركات التأمين يجب ان يكون لديها مبالغ مالية كبيرة .

وأضاف عادل فاطوري خلال لقائه في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن شركات التأمين يجب أن يكون لديها عدد كبير من وثائق التأمين وهذا حسب قانون الأعداد الكبيرة ، وهذا من أجل تقديم كافة الخدمات لعملاء شركات التأمين ، لافتا إلى أن التأمين يعتبر مساعدة الى جميع الأعمال الاستثمارية والأفراد .

ومن جانبه أوضح شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين ، إن الكوارث الطبيعية اثرت على العالم في ظل وجود جائحة كورونا ، مؤكدا أن جائحة كورونا رفعت من عدد الوفيات وبالتالي لجأ الكثير الي التأمين علي حياتهم بسبب المخاطر التي يواجهونها وقلقهم من الموت .

 

 

الاتحاد المصري جائحة كورونا كورونا استثمار مجلس إدارة مال واعمال الكوارث الطبيعية الخدمات

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