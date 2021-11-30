في ظل الكوارث الطبيعية.. دور التأمين في تخفيف حالة القلق والخوف.. فيديو

قال عادل فاطوري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، إن صناعة التأمين تهدف الى تفتيت المخاطر ولجذب الأموال ثم استثمارها هذه الأموال لتنمية قوة الشركات ، مؤكدا أن شركات التأمين يجب ان يكون لديها مبالغ مالية كبيرة .

وأضاف عادل فاطوري خلال لقائه في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن شركات التأمين يجب أن يكون لديها عدد كبير من وثائق التأمين وهذا حسب قانون الأعداد الكبيرة ، وهذا من أجل تقديم كافة الخدمات لعملاء شركات التأمين ، لافتا إلى أن التأمين يعتبر مساعدة الى جميع الأعمال الاستثمارية والأفراد .

ومن جانبه أوضح شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين ، إن الكوارث الطبيعية اثرت على العالم في ظل وجود جائحة كورونا ، مؤكدا أن جائحة كورونا رفعت من عدد الوفيات وبالتالي لجأ الكثير الي التأمين علي حياتهم بسبب المخاطر التي يواجهونها وقلقهم من الموت .