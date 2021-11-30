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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمعرض ايديكس .. أحمد موسى: مصر لا تعرض كافة الصناعات العسكرية التي يقدمها الإنتاج الحربي

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، أن كان في غاية السعادة اليوم اثناء تواجده في معرض ايديكس العسكري، مشيرا إلي اننا دائما نطمئن على صناعاتنا العسكرية الثقيلة.


وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «ان مصر لا تعرض كافة الصناعات العسكرية التي ينتجها الانتاج الحربي»، موضحا أن الأسلحة الغير معروضة مهمة جدا.


ولفت موسى، أن مصر تنتج أسلحة لمكافحة الإرهاب، من أسلحة ومدرعات وطائرات وردارات، منوها أن الطائرة المصرية نوت هي من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي . 


ونظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " فى دورته الثانية والذى تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة  من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر ، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

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