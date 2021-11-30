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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

EDEX 2021.. تعاون مشترك بين الإنتاج الحربي وتاليس الفرنسية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

تابع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، معروضات الشركات الفرنسية، بمعرض EDEX 2021، وأشاد بالمشاركة المتميزة للجانب الفرنسي.

في إطار فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي بجولة تفقدية للجناح الفرنسي. 

وخلال الجولة التقى وزير الإنتاج الحربي ب مارك دارمون نائب رئيس شركة "تاليس" لشئون الاتصالات وذلك بجناح شركة "تاليس" العالمية لنظم الاتصالات ونظم المعلومات بالمعرض، حيث أشاد الوزير بمعروضات "تاليس" وإمكانياتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى، مشدداً على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها شركة "تاليس" خاصةً في مجال الاتصالات والبحوث والتطوير وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات المتخصصة مثمناً على العلاقة الوطيدة بين شركات الإنتاج الحربي وشركة تاليس والتي تمتد لسنوات سابقة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي ، أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية أصبحت مصر لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في المنطقة على مستوى القدرات العسكرية والدفاعية لذلك تتطلع وزارة الإنتاج الحربي لعقد المزيد من الشراكات الناجحة مع مختلف اللاعبين الدوليين لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة بمجال تصنيع النظم الدفاعية.

وأشاد مارك دارمون نائب رئيس شركة "تاليس" لشئون الاتصالات بتنظيم "EDEX 2021" والدور والجهد المبذول من وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض للخروج بشكل مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها، وتم التأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا، مؤكداً على اهتمام الشركات الفرنسية بتعميق التعاون مع الشركات المصرية في المرحلة الراهنة خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات حيوية ولافتة على كافة الأصعدة.

وأوضح "دارمون" أنه تم خلال اللقاء عرض آخر المستجدات التكنولوجية من حيث الحلول والأنظمة التي تمتلكها الشركة في المجالات ذات الصلة وتم بحث الملامح الأساسية للتعاون بين الطرفين، مضيفاً أن "تاليس" حريصة على التواصل والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتنمية الشراكة معها اعتماداً على العلاقات الجيدة بين الجانبين والتي تمتد لسنوات سابقة نظرًا لما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة بما يساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، على حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق أكثر رحابة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في العديد من المجالات، وتطلع الوزارة لتبادل الرؤى والخبرات مع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الدفاع والتسليح والتي تشارك في معرض "EDEX 2021" الذي يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية (البرية- البحرية- الجوية) في مصر والقارة الأفريقية.

وزير الانتاج الحربي EDEX 2021 الانتاج الحربى الاتصالات والبحوث القدرات العسكرية

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