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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي: التعاون الصيني تاريخي واستراتيجي على أسس من الصداقة والتضامن

صدى البلد

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، متانة العلاقات الإفريقية الصينية القائمة على التعاون التاريخي والاستراتيجي ومبادئ الصداقة التضامن والتنمية.
وأفاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي -في بيان صادر اليوم /الثلاثاء/- بأن إفريقيا تواجه تحديين رئيسيين يعتمد عليهما تعافيها من الوباء وتنميتها، وهما الصحة والبنية التحتية، مشيدا بجهود الصين لمكافحة فيروس كورونا في مجال نقل خبرتها في تصنيع اللقاحات وإنتاجها في إفريقيا، وقرار الرئيس الصيني بشأن التبرع بمليار لقاح لإفريقيا.
وتحدث عن الحاجة إلى الاستثمارات الكبيرة وسط معالجة أزمة الديون، حيث تبذل الصين جهودا كبيرة لتخفيف عبء الديون الثنائية على الاقتصادات الإفريقية وسد الفجوة التمويلية البالغة 290 مليار دولار للقارة فيما تخصص الاقتصادات الوطنية مثل دول منطقة الساحل ، جزءًا كبيرًا من الميزانيات الوطنية للنفقات المتعلقة بالأمن.
واعتبر مبادرة "الحزام والطريق" الصينية خطة طموحة تصب في تحقيق مستهدفات القارة الإفريقية المأمولة لاسيما في مجال البنية التحتية والمشاريع التكاملية والعابرة للحدود، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، والطاقة، والاتصالات، متوقعًا توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والصين حول هذا المجالات.

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