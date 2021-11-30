وزير قطاع الأعمال: اختيار 3 شركات قبلت شروط تصنيع السيارة الكهربائية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تفاصيل تصنيع السيارة الكهربائية في مصر .

وقال هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم": "تم عرض تقرير مبدئي من الاستشاري الألماني، وتم اختيار 3 شركات قبلت التفاوض على الشروط التي وضعناها".

أما عن مصانع الحديد والصلب، قال وزير قطاع الأعمال: "عدد الحالات التي استملت الشيكات وتم تسوية أحوالهم 500 عامل من مصانع الحديد والصلب وهناك أكثر من 5500 عامل سيتم تسوية حالاتهم خلال شهر ونصف أو شهرين".

وتابع: "6 ملايين متر أراضي مساحة مصانع الحديد والصلب، ونغير استخداماتها وتطرح في مزادات عامة للحصول على أفضل سعر للأرض ونأمل أن يكون السعر كافي لسداد مديونية تعويضات العاملين المقدرة بحوالي 2.25 مليار جنيه".

أما عن طرح الشركات بالبورصة، قال هشام توفيق: "هناك 4 شركات تم عرضهم في لجنة الطروحات وسيتم طرحهم في البورصة قبل يونية 2022".