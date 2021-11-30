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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. عبير صبري تتألق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

شاركت الفنانة عبير صبري صورا جديدة لأحدث إطلالاتها من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت عبير صبري، وكتبت: "من السجادة الحمراء للفيلم المصري ابو صدام".

وتألقت بفستان أسود أنيق، مكون من جزئين منفصلين، وحرصت على رفع شعرها من الخلف، ووضع لمسات جمالية بلوك ميك اب مناسب لطلتها.

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عبير صبري بإطلالات مختلفة من داخل الأسانسير.. فيديو

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عبير صبرى بصحبة حسن أبو الروس فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد

و كان قد كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

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