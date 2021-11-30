برلمانية: مبادرة مصر الحاضر والمستقبل توضح الصورة الحقيقية للمقيمين بالخارج

أشادت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، بجهود الدولة بإطلاق مبادرة "مصر الحاضر والمستقبل" لتعريف المغتربين بالتطورات والتحديات في مصر.

وقالت رقية الهلالى، لـ"صدي البلد"، إن هذه المبادرة تقدم عدد كبير من الرسائل أبرزها اهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج ونشر الصورة الإيجابية عن مصر بالخارج وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة دون غيرها.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الدولة تسير بخطئ ثابتة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد وهي تلعب دور مهم فى العطاء والتنمية وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية من إطلاق العديد من المشروعات القومية وغيرها من الانجازات فى جميع المجالات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة وغيرها ووجود مثل هذه المبادرة سوف يكون مرآة لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر.

وتابعت النائبة حديثها: "المصريون بالخارج هم سفراء مصر فى جميع الدول والاهتمام بهم وتوضيح الصورة لهم يحسن صورة مصر أمام العالم".

جدير بالذكر أن اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا بالتعاون مع إتحاد الجالية المصرية فى اليونان أطلق مبادرة مصر الحاضر والمستقبل كمبادرة هي الأولى من نوعها للمصريين فى الخارج.

وتتناول المبادرة التطورات والتحديات التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة بشكل متكامل، حيث تأتي المبادرة في شكل عدة حلقات مصورة تتناول كل حلقة مجالا معينا من المجالات المختلفة.



وتستهدف المبادرة تعريف المصريين بالتطورات والتحديات التى تواجهها مصر فى السنوات الأخيرة وتفعيل دور المصريين فى الخارج عن طريق المشاركة الفاعلة فى هذه التطورات ومواجهة التحديات إنطلاقاً من دورهم الوطنى.



وبدأت فاعليات المبادرة بإطلاق فيديو تعريفي يتناول الموضوعات التى سيتم تناولها في المبادرة من فى خلال الأيام القادمة.