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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر: منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا .. غدا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قرر الأزهر الشريف، بداية من غدٍ 1 ديسمبر 2021، حظر دخول المواطنين، إلى مقرات قطاعاته والمناطق الأزهرية، إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح كورونا، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك. 

 


وكان الدكتور محمد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر، قد أصدر منشورًا قرر فيه: أولًا: يحظر دخول العاملين بكافة قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك والمعتمدة من وزارة الصحة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR ولم يمض على اجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءًا من 15 / 11 / 2021.

ثانيًا : يحظر دخول المواطنين إلى مقار قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وذلك بدءًا من 1/12/2021، وعلى المختصين بالقطاعات الرئيسية والمناطق الأزهرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بتنفيذ القرار. 

 

بدروها، أكدت جامعة الأزهر، منع دخول أي منتسب للجامعة لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا، وكذلك منع دخول أي طالب أو طالبة من غير الحاصلين على تطعيم لقاح فيروس كورونا، إلى الحرم الجامعي.

 

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وأوضحت جامعة الأزهر، أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، منوهة بأنه بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم أيضًا بالدخول إلا في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر أسبوعيًّا.
 

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