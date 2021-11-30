التنمية المحلية: حل وحيد يمكن الغير حاصل على لقاح كورونا تلقي خدمة حكومية

كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل تطبيق الدول لقرار منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح فيروس في للجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلى تطبيق القرار بداية من غد.

وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، اليوم الثلاثاء، أن منع دخول غير الملقحين للمقار الحكومية تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم النظر أيضا لأهمية ارتداء الكمامة في وسائل النقل المختلفة.



وأردف خالد قاسم، أنه مطلوب من المواطنين الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه أشار خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أنه يمكن الحصول على خدمات الإدارة المحلية إلكترونيا لمن لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا.