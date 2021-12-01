موجز السوشيال ميديا.. ياسمين عبد العزيز تظهر في فيديو جديد.. هيثم شاكر يعلن موعد طرح أغنية لما تحس

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هيثم شاكر يطرح أغنية جديدة "لما تحس" على يوتيوب.. غدا

بـ ملك الألوان.. رانيا يوسف تتألق في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

هند صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة .. شاهد

قبلة للجمهور.. ياسمين عبد العزيز تظهر في فيديو جديد على انستجرام.. شاهد

يسرا تشارك صورا من زيارتها لمتحف شهير بدبي

هنا شيحا رفقة يحيى الفخراني في أحدث ظهور: أبي في الفن

البقاء للأقوى.. حمو بيكا مع شاكوش وعمر كمال في أحدث ظهور.. شاهد