هل تختلف أعراض أوميكرون عن باقي متحورات كورونا؟.. استشاري يجيب بالفيديو

قال حاتم سليمان استشاري الحالات الحرجة ، إن القلق من ناحية متحور كورونا الجديد مشروع ، مؤكدا أن هناك 32 طفرة جنينة حدث على البروتين الشوكي الخاص بفيروس كورونا والقلق يأتي من أن يكون المتحور أوميكرون مقاوم للقاحات .

وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إنه حتى الآن كل ما يصدر عن متحور كورونا الجديد ليست إلا تكهنات وخلال أسابيع قليلة ستتوفر لدينا معلومات كافية عن متحور أوميكرون الجديد للتصدي له .



وأوضح حاتم سليمان ، إن أعراض المتحور الجديد تختلف عن الأعراض السابقة لمتحورات كورونا وينتج عنها اعياء واجهاد شديد ، مؤكدا ان معرفة تأثيرات المتحور تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة .