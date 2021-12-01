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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الصحة العالمية تحدد خطوات الوقاية من متحور كورونا الجديد.. وتداعيات قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول الهيئات الحكومية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها:

عرضت قناة العربية خطوات نشرتها منظمة الصحة العالمية تقي من متحور كورونا "اوميكرون"، تكمن في استمرار لتلقي اللقاحات والحفاظ على التباعد وتفادي الحشود والاكتظاظ  .
 

أكدت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن الحملات منتشرة على مستوى الجمهورية لتوعية المواطنين بحقوقهم، مشيرة إلى أن قرار مجلس إدارة الجهاز بشأن ضوابط بيع السيارات والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس بدأ التطبيق بالفعل.

 

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسم باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخدمات الحكومية الالكترونية ليس لها علاقة بقرار منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية دون الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن اي مواطن يحصل على اللقاح يوقع على شهادة أنه يوافق بكامل ارادته على الحصول على اللقاح.

 

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، إن الدولة وضعت خطة لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن هناك 22 وزارة تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنظيم السكان.

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، إنه سيتم فصل الموظف الذي يتبين أنه يتعاطى المخدرات، بداية من منتصف ديسمبر المقبل، وكاشفا أنه تم عمل تحاليل لـ نصف مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة على مدار العامين الماضيين.

 


قال  محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بداية من غد الأربعاء.

 

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تنوي اتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية بسبب أوميكرون المتحور الجنوب إفريقي.


قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تقديم الخدمات الحكومية بداية من الغد، مرهون بالحصول على الجرعة من لقاح كورونا على الأقل.


قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تقديم الخدمات الحكومية بداية من الغد، مرهون بالحصول على الجرعة من لقاح كورونا على الأقل.

 

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه وفقا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بمنع دخول الموظفين للهيئات الحكومية، فإن وزير التنمية المحلية أجرى تواصلا مع الهيئات الحكومية والدواوين والوحدات المحلية، وتم ارسال أسماء من لم يتم تلقحيهم ، وذلك خلال الأسابيع الماضية .

 

 

 

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